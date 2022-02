Quand les impôts belges financent des entreprises profitant de la répression des Ouïghours au Xinjiang

L’IFC est la branche de la Banque Mondiale qui soutient le secteur privé dans les pays en développement. Or, selon un rapport de l’Atlantic Council, elle finance des entreprises chinoises qui utilisent le travail forcé des Ouïghours.

C’est une jolie photo, celle d’un paysan souriant remplissant d’un geste joyeux un panier avec le fruit de sa récolte : sur son site, l’IFC (Société Financière Internationale), une branche de la Banque Mondiale qui favorise le développement via le secteur privé, s’engage à « améliorer les conditions de vie des populations », à « promouvoir une prospérité partagée ». Tout en insistant sur l’importance d’une gouvernance durable et respectueuse en matière de droits des travailleurs ou de préservation de l’héritage culturel local. L’IFC finance en effet à travers le monde de nombreuses entreprises qui donnent du travail et créent de la richesse dans des pays du sud.