Martelange exportera son carnaval juste par-delà sa frontière

Avec Binche en tête de pont des annulations, les nombreuses festivités carnavalesques font de nouveau grise mine cette année, pour la troisième fois. Cela devient lourd financièrement et… moralement. Alors, certains organisateurs ont décidé de tout faire pour que le carnaval 2022 ait lieu. A Martelange, au pays des historiques contrebandiers, on jouera la carte de l’exportation transfrontalière. Si le caniveau qui sépare la N.4 des nombreuses stations-service est bel et bien la limite frontalière que tout le monde oublie au quotidien pour faire son plein de carburant, cette petite bande n’est finalement pas si fictive que cela ! Et c’est via ce subterfuge-là que le comité du carnaval local s’est plongé sans coup férir, car au Grand-Duché, les mesures restrictives liées au covid ont été assouplies plus rapidement.