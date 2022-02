Hanne Desmet a mis le short-track belge sur la carte

Le sport belge s’est découvert une nouvelle championne à Pékin. Avec trois finales et une médaille, l’Anversoise a fait la meilleure propagande possible pour son sport.

Ce qui est bien avec les Jeux olympiques, c’est qu’ils permettent régulièrement à des disciplines habituellement peu médiatisées d’attirer sur elles la lumière et à des sportifs peu connus du grand public de se faire subitement un nom à la faveur de l’un ou l’autre exploit.

On ne sait pas si Hanne Desmet fera exploser, dès demain, le nombre de licenciés en short-track dans notre pays, actuellement limité « entre 350 et 400 » comme l’avait précisé Corné Lepoeter, le président de la fédération dans nos colonnes il y a quelques jours, ou si elle est déjà devenue un « household name » et doit s’attendre à être invitée dans tous les talk-shows du nord du pays dès son retour en Belgique, mais ce ne sera pas faute d’avoir tout essayé pour y arriver !