TC Nivelles - Quarante mois de prison pour une série de vols commis dans le Brabant wallon

Les deux hommes étaient poursuivis pour de multiples vols commis dans les caves d'immeubles à appartements de Nivelles et de Braine-l'Alleud, entre les mois de juin et de septembre 2021. Le parquet a chargé le principal auteur des faits de vingt vols commis dans des caves et quarante-deux tentatives de cambriolage.

L'été dernier, Braine-l'Alleud et surtout Nivelles ont été touchées par une série de vols dans les caves d'immeubles à appartements. En quelques mois, plus de 300 méfaits ont été déclarés auprès des polices locales. Les auteurs ciblaient des objets se revendant facilement au marché noir, soit des vélos, des bouteilles d'alcool, de l'outillage.