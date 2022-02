Bruxelles serait privée chaque année de 100 nouveaux médecins généralistes

Le syndicat médical GBO a fait ses comptes. La dernière loi répartissant les quotas de médecins entre néerlandophones et francophones serait défavorable à ces derniers. Et c’est Bruxelles qui paierait l’addition.

Et si Bruxelles s’était fait rouler dans la farine lors de la répartition des quotas de médecins entre francophones et néerlandophones ? Pour le syndicat médical GBO (Groupement belge des omnipraticiens), la question ne se pose pas. C’est une réalité. A tel point que le docteur Anne Gillet, médecin généraliste bruxelloise et past-présidente du syndicat, a décidé de prendre la plume pour le dénoncer dans une lettre ouverte adressée aux politiques concernés. Une lettre dont le titre ne souffre d’aucune ambiguïté : « Chronique d’une pénurie annoncée de médecins généralistes à Bruxelles. Ou comment la Flandre malmène sa capitale ».