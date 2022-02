Bruxelles: les images des nouvelles stations de la ligne de métro Nord achevée au plus tôt en 2032 (photos)

Se rendre en métro de Forest à Evere deviendra au plus tôt une réalité en 2031 ou en 2032. Voilà en tout cas le timing annoncé ce mercredi lors d’une conférence de presse. Celle-ci concernait le lancement de l’enquête publique pour le tronçon nord de la ligne de métro 3. Pour rappel, le projet se compose de deux parties. La ligne de prémétro entre Albert et la Gare du Nord, qu’il faut transformer en métro, constitue la première. Le chantier, en cours, prévoit la construction d’une nouvelle station (Toots Thielemans) à la place de celle qui existe à Lemonnier. Appelée aussi tronçon sud, cette partie est annoncée opérationnelle en 2025. « Pour finaliser les travaux, le trafic sera interrompu environ six mois sur une partie de la ligne », complète Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. Le tronçon nord constitue la seconde partie du chantier. Là, il faut partir de zéro, creuser un tunnel et construire de A à Z sept stations : Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et Bordet. La conférence de presse avait pour but d’annoncer l’enquête publique les concernant.

Beliris a en effet introduit les permis d’urbanisme et d’environnement modifiés en tenant compte de l’étude d’incidences clôturée en 2021. Les citoyens ont désormais accès aux visuels des aménagements prévus et à diverses informations complémentaires. Entre le 6 mars et le 7 avril prochain, ils peuvent faire part de leurs remarques. Une commission de concertation suivra dans la foulée. Enfin, les délivrances de permis pourraient avoir lieu plus tard dans l’année. Deux incertitudes persistent toutefois autour du projet. D’abord, le timing. L’horizon 2031-2032 relève quasi du vœu pieux. Il ne tient pas compte par exemple du retard occasionné par d’éventuels recours. Plus important, reste la question du financement. Le coût total estimé passe désormais à 2,3 milliards, dont une partie élevée à charge de la Région. Malgré un discours officiel qui se veut rassurant, les doutes sur la capacité de cette dernière, lourdement endettée, à payer son futur métro ne sont pas dissipés.