Fortes pluies, vent jusqu’à 100km/h: l’IRM émet deux alertes jaunes

La pluie fait son retour par l’ouest en soirée ce mercredi. Il fera très doux avec des maxima de 9ºC en Hautes-Fagnes à 13, voire 14ºC en plaine. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. L’IRM a émis une double alerte jaune pour de fortes pluies et des vents violents.

Le vent se renforcera encore pour devenir fort dans l’intérieur des terres, et très fort en bord de mer, avec des rafales de 80 à 90 km/h. Les minima seront compris entre 5 ou 6ºC sur les hauteurs de l’Ardenne et 8 ou 9ºC en plaine.

Durant la nuit, le ciel deviendra plus changeant avec des ouvertures parfois larges à partir de la Côte, mais localement aussi quelques averses résiduelles sur le nord et l’est du pays.

Jeudi, le temps sera le plus souvent sec et ensoleillé mais le vent restera soutenu, avec des rafales autour de 70 km/h à la Côte, voire localement jusqu’à 80 km/h dans l’est. Le vent continuera à souffler avec force vendredi et des rafales pourraient même dépasser les 100 km/h.