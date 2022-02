Ligue des champions: Liverpool défie l’Inter, le Bayern mené à Salzbourg (direct)

Le Bayern Munich lance ses huitièmes de finale aller de Ligue des champions dans la peau d’un favori à Salzbourg, en parallèle d’un choc Inter Milan-Liverpool où Mohamed Salah et Sadio Mané sont attendus, dix jours après leur finale à la CAN.

Deux rencontres sont au programme ce mercredi en huitièmes de finale de la Ligue des champions : Liverpool défie une redoutable équipe de l’Inter au stade Giuseppe Meazza, tandis que le Bayern se rend au RB Salzbourg.

Inter Milan - Liverpool

Liverpool, intraitable lors de la phase de groupes avec six victoires en six matches, a manqué de réussite au tirage au sort en décembre et hérité d’un des cadors du chapeau N.2, l’Inter Milan.