Matches truqués: après la plainte de Roland Duchâtelet, il serait anormal que le Standard ne bouge pas

Roland Duchâtelet est donc (re)passé à l’offensive pour, avec l’appui de Jelle Van Damme et Paul-José Mpoku, déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile contre Anderlecht, Genk, Anthony Vanden Borre, Ilombe « Pelé » Mboyo et X, pour falsification de matches en fin de saison 2013-2014. Si l’ancien patron du Standard sait que, par définition, dans un dossier pareil, les plaignants ne peuvent être sûrs à 100 % de l’exactitude des faits, la plainte déposée récemment par Anderlecht et sa nouvelle direction contre X (Herman Van Holsbeeck et Mogi Bayat sont clairement visés) montre au minimum que l’affaire est à prendre au sérieux et signifie que le club bruxellois était parvenu à la conclusion que des faits pénalement répréhensibles avaient eu lieu à l’époque.