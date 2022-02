Pas de désescalade en vue pour l’Ukraine, toujours sous pression

A quoi ressemble le jour du lendemain en Ukraine ? Quand le renseignement américain, traumatisé par le Vietnam et Kaboul, vous a promis une pluie de missiles nocturnes et les chars d’assaut, un scénario bien ficelé par les networks américains et anglais. Et bien ça ressemble à un jour normal. Un jour de guerre, mais une guerre quand même, car la particularité du conflit russo-ukrainien c’est qu’il est hybride et se déroule sur plusieurs champs de bataille à la fois.