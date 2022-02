Ce Standard-là n’est plus du tout d’attaque

À la dérive, le Standard truste cette saison, et sans surprise, tous les records négatifs. Dont celui du nombre de buts inscrits (29) depuis le début du championnat, après 26 matches joués. C’est une moyenne de 1,1 but marqué par sortie. Jamais, tout au long de son histoire, le club liégeois n’avait enregistré, à ce stade de la compétition, un total aussi faible, ce qui n’a rien d’étonnant lorsqu’on sait que le plus gros succès décroché cette saison par les Rouches l’a été sur un score de 0-2, le 26 janvier sur la pelouse d’Eupen. On est très loin des 61 réalisations signées après 26 rencontres lors de la saison 2000-2001 et des 60 buts empilés en 1999-2000 et 1970-1971.