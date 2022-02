Vincent Blondel (recteur de l’UCLouvain): «L’idée que je puisse couvrir des faits est éprouvante»

Le « MeToo Academia » fait beaucoup de bruit et la pression est forte sur les dirigeants des universités francophones, en particulier celle de l’UCLouvain. Après avoir déjà répondu à nos questions ce mardi, le recteur Vincent Blondel a souhaité être confronté plus longuement à nos interrogations et aux zones d’ombre nées d’une affaire évoquée dans Le Soir, de la publication d’une carte blanche et des déclarations d’un de ses professeurs, Jean-Pascal van Ypersele.

Qu’est-ce qui vous pousse à réagir ?