Tensions en Ukraine: Joe Biden et Olaf Scholz exigent de la Russie de «véritables mesures»

Les dirigeants américain Joe Biden et allemand Olaf Scholz ont exigé mercredi de la Russie qu’elle prenne « de véritables mesures de désescalade » pour éviter tout conflit avec l’Ukraine, menaçant sinon à nouveau Moscou de sanctions.

Lors d’un entretien téléphonique, le président américain et le chancelier allemand sont tombés d’accord pour dire que « la Russie doit prendre de véritables mesures de désescalade » et qu’« en cas de nouvelle agression militaire contre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine, la Russie doit s’attendre à des conséquences extrêmement graves », a écrit la chancellerie allemande dans un communiqué.

Depuis mardi, la Russie affirme avoir ordonné un retrait partiel des plus de 100.000 soldats massés aux frontières ukrainiennes. Les Occidentaux ont accueilli ces signes d’apaisement avec prudence.

« Le risque d’une nouvelle agression militaire de la Russie contre l’Ukraine persiste, la plus grande vigilance est nécessaire », ont prévenu MM. Biden et Scholz, estimant « qu’aucun retrait significatif des troupes russes n’a été observé jusqu’à présent ».

Cependant, tous deux ont salué les déclarations du président russe Vladimir Poutine selon lesquelles « les efforts diplomatiques devaient être poursuivis ».

« Il s’agit désormais de les poursuivre avec détermination », ont-ils estimé.

Le chancelier allemand s’est rendu lundi à Kiev pour s’entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky puis le lendemain à Moscou pour rencontrer M. Poutine.

Il avait estimé à son retour à Berlin qu’il y avait « suffisamment de bases de discussion » avec la Russie dans la crise aigüe qui oppose les Occidentaux à Moscou et qu’il fallait les « utiliser ».

Samedi, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, dont font partie les Etats-Unis, tiendront une réunion consacrée à la crise ukrainienne en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich.