Ligue des champions: Liverpool a pris une option sur les quarts

Les Reds ont été à la hauteur de leur statut de favori en « tuant » l’Inter dans le dernier quart d’heure (0-2) alors que le Bayern a égalisé in extremis à Salzbourg (1-1)

Suite à ses nombreuses métamorphoses, la Ligue des champions a souvent été critiquée pour sa propension à offrir les mêmes affiches presque saison après saison. Dans sa 67e saison (!), la plus ancienne des compétitions européennes avait tout de même réservé un vent de fraîcheur… avec deux anciens vainqueurs de la « Coupe aux grandes oreilles ». Avant ce 8e de finale, imaginez que l’Inter et Liverpool n’avaient croisé le fer qu’à deux reprises en C1 : une qualification pour les Nerazzurri en 1964-1965 et la revanche pour les Reds en 2007-2008.