L’Europe a une arme pour sauver l’Etat de droit, elle doit l’utiliser

L’Union européenne, et en premier lieu la Commission européenne, dispose désormais d’une nouvelle arme de destruction massive des atteintes à l’Etat de droit, avalisée ce mercredi par la plus haute instance juridique de l’Union après un patient et minutieux examen. C’est historique et c’était surtout vital : la Cour européenne de justice permet désormais à la Commission de sanctionner financièrement les membres coupables de ces violations. Un instrument d’autant plus efficace qu’il peut aujourd’hui signifier la privation des fonds liés à la facilité pour la reprise et la résilience, cruciaux pour toutes les économies.