Journée «gros pull»: plus de 600 écoles relèvent le défi ce jeudi

Des milliers de gros pulls et 1ºC en moins au thermostat, c’est le défi que se lanceront ce jeudi plus de 600 écoles aux quatre coins de la Belgique, à l’initiative de l’association Good Planet. Objectif pour les quelque 100.000 élèves et enseignants participants : réduire la consommation d’électricité et de chauffage de leur établissement et prendre conscience de l’impact de notre consommation d’énergie sur le climat.

Alors que les prix de l’énergie flambent, le challenge « Gros pull » poussera les thermostats scolaires à la baisse. Moins 1ºC dans les classes et bureaux, c’est 7 % d’énergie consommée en moins pour 600 écoles primaires et secondaires, souligne l’ASBL Good Planet, qui gère la campagne nationale des « Good Planet Challenges ». Ces cinq défis de sensibilisation pour faire du bien à la planète s’articulent autour de la consommation locale et de saison, la réduction des déchets, les économies d’énergie, la valorisation de l’eau et la reconnexion à la nature.