Shiffrin éliminée, triplé historique, coronavirus…: tout ce qu’il s’est passé durant la nuit aux Jeux olympiques d’hiver

Il s’est passé pas mal de choses dans la nuit belge. On fait le point.

L’Américaine Mikaela Shiffrin est partie à la faute dans le slalom du combiné dames en ski alpin, jeudi, et termine les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin sans la moindre médaille dans les épreuves individuelles.

Shiffrin a connu des Jeux compliqués, avec des éliminations dès la première manche en géant puis en slalom, ses deux meilleures chances de titre, une 9e place sur le super G et une 18e place en descente.

L’Américaine compte deux titres olympiques, sur le slalom en 2014 et le géant en 2018.

Hockey sur glace : le Canada sacré

L’équipe féminine canadienne de hockey sur glace a été sacrée championne olympique pour la cinquième fois après son succès 3-2 jeudi en finale à Pékin devant les Etats-Unis, tenantes du titre.

Un doublé de sa capitaine Marie-Philip Poulin, déjà sacrée en 2010 et en 2014, a notamment permis au Canada de retrouver les sommets après la médaille d’argent en 2018 à Pyeongchang. Les Canadiennes ont participé à toutes les finales des JO d’hiver depuis l’apparition du hockey féminin en 1998, pour cinq médailles d’or.

Vers un triplé historique en ski acrobatique

La Chinoise Eileen Gu, l’une des grandes stars des JO 2022 de Pékin, a écrasé jeudi les qualifications du ski halfpipe et s’est parfaitement mise sur orbite pour un triplé historique après ses médailles d’or en big air et d’argent en slopestyle.

Dans sa discipline de prédilection, dont elle s’est déjà adjugé le globe de cristal cette saison en s’imposant à chacune de ses étapes de Coupe du monde, la skieuse de 18 ans a tué tout suspense d’entrée avec un premier run de 93,75 points, qu’elle a encore amélioré lors du second (95,50).

Il faudrait une incroyable contre-performance de sa part vendredi en finale pour la priver sur « ses » Jeux olympiques d’une troisième médaille, une performance inédite en ski acrobatique.

Egérie publicitaire, mannequin à ses heures perdues et future étudiante à la prestigieuse université américaine de Stanford, Gu, née en Californie d’un père américain et d’une mère chinoise, semble être imperméable à l’énorme attention dont elle fait l’objet.

Championne du monde en titre du halfpipe, elle dispose dans cette discipline technique d’une marge conséquente sur toutes ses rivales.

La Canadienne Rachael Karker, deuxième des qualifications, a été reléguée à six points (89,50) et l’Estonienne Kelly Sildaru, troisième, à huit longueurs (87,50). Un monde.

La Canadienne Cassie Sharpe, championne olympique 2018, s’est hissée parmi les 12 finalistes en compagnie de deux autres Chinoises, Kexin Zhang et Fanghui Li.

Biathlon : départ avancé

Les deux départs groupés (mass starts) du biathlon aux Jeux olympiques de Pékin ont été programmés vendredi, les femmes à 15h00 locales (08h00 en Belgique) et les hommes à 17h00 locales, la course féminine ayant été avancée d’un jour, ont annoncé les organisateurs.

Initialement, la mass start dames devait se dérouler le samedi à 17h00 locales, mais les organisateurs ont avancé la course au vendredi à 15h00, en raison des températures très basses attendues ce week-end dans la station chinoise de Zhangjiakou.

Les épreuves de biathlon aux JO 2022 se termineront ainsi le vendredi en début de soirée, à l’issue du départ groupé masculin, où le Français Quentin Fillon Maillet tentera de décrocher une sixième médaille, ce qu’aucun sportif aux Jeux d’hiver n’est parvenu à réaliser sur une seule édition des Jeux Olympiques.

Aucune nouvelle contamination au coronavirus

Il n’y a pas eu de nouvelle contamination au coronavirus aux Jeux Olympiques de Pékin, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Sept personnes liées aux Jeux sont arrivées en Chine mercredi et toutes ont eu un test négatif. Les presque 69.000 tests quotidiens réalisés dans la « bulle » olympique n’ont pas non plus révélé de nouveaux cas.

Depuis le début des Jeux, 435 infections ont été révélées.

Les Jeux d’hiver se déroulent selon des règles strictes en matière de coronavirus. Tous les participants sont complètement séparés de la population chinoise et maintenu dans la « bulle » olympique.

Chaque participant au sein de cette bulle doit se soumettre quotidiennement à un test PCR, après un premier test à son arrivée en Chine. En cas de test positif, un athlète doit présenter deux tests négatifs pour pouvoir participer à son épreuve et quatre tests négatifs si le test positif a été enregistré avant son arrivée en Chine.

Ces Jeux Olympiques d’hiver se poursuivent jusqu’au 20 février.

Commission des athlètes du CIO : ça bouge

Le Français Martin Fourcade et la Suédoise Frida Hansdotter ont été élus comme nouveaux membres de la commission des athlètes du Comité international Olympique (CIO), a annoncé jeudi l’instance.

Du 27 janvier au 16 février, 2.307 athlètes présents aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin ont voté lors des élections à la commission des athlètes du CIO, soit un taux de participation de 80,50 pour-cent, selon le communiqué du CIO. Les bureaux de vote avaient été aménagés dans les trois villages olympiques. « Au total, 16 candidats, représentant 16 Comités Nationaux Olympiques (CNO), les cinq continents et six sports d’hiver, étaient en lice pour ces élections, un record pour une édition des Jeux d’hiver », souligne l’instance.

Martin Fourcade, 33 ans, a remporté cinq titres olympiques et treize titres mondiaux en biathlon. Le Français a mis un terme à sa carrière en 2020.

L’ancienne skieuse Frida Hansdotter, 36 ans, a remporté l’or en slalom en 2018. Elle compte aussi une médaille d’argent et trois de bronze aux Mondiaux. Sa carrière a pris fin en 2019.

La Canadienne Hayley Wickenheiser a terminé son mandat. Un siège était également vacant depuis la démission du Norvégien Ole Einar Bjoerndalen en 2016. Les nouveaux membres rejoindront la commission des athlètes du CIO à la fin des Jeux de Pékin pour un mandat de huit ans. Le 19 février, ils seront proposés à l’élection au titre de membre du CIO lors de la session qui se tiendra à Pékin.