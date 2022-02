Nouvelle levée de fonds de plus de 12 millions d'euros pour la société CryoTherapeutics

L'entreprise, qui est installée depuis 2019 à Awans, en province de Liège, va utiliser ce montant pour lancer une nouvelle étude clinique et "soutenir le développement de la prochaine génération du dispositif médical en vue de son lancement commercial", précise-t-elle.

Grâce à ce financement, l'entreprise compte aussi agrandir son équipe et renforcer la collaboration avec ses partenaires locaux.

Les plus de 12 millions d'euros levés l'ont été auprès de Noshaq (anciennement Meusinvest), de la Wallonie et des investisseurs existants dont Peppermint Venture Partners, NRW.Bank, Creathor Ventures, High-Tech Gruenderfonds, KfW, Getz, ainsi que le nouvel investisseur Yellowstone Holding. "Ce tour de financement comprend un apport en fonds propres ainsi que des avances remboursables non dilutives accordées par la Région wallonne", est-il spécifié.