Ligue des champions: le classement des buteurs après les premières manches allers des huitièmes de finale

L’Egyptien Mohamed Salah a inscrit son huitième but en six matches de Ligue des champions lors de la victoire de Liverpool contre l’Inter Milan mercredi, en Italie, et se retrouve sur le podium des meilleurs buteurs de la Ligue des champions cette saison.

Dans l’autre match de la soirée, l’ailier français Kingsley Coman a marqué son deuxième but de cette campagne européenne, répondant à l’ouverture du score de Chikwubuike Adamu, qui fait son entrée dans le classement.