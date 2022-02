Kinepolis limite ses pertes à 25 millions d'euros en 2021

Au premier semestre 2021, la consommation de trésorerie a été maitrisée à 3,6 millions d'euros par mois, tandis qu'au deuxième trimestre le groupe s'est reconstitué un petit bas de laine qui s'est traduit par 199,8 millions d'euros de fonds disponibles à la fin décembre 2021 (contre 141,9 millions d'euros à la fin juin), ainsi que par une réduction de l'endettement financier net, hors dettes de location, de 67,8 millions d'euros par rapport à la fin juin 2021.

"Nous n'avons pas connu en 2021 le meilleur scénario que nous avions espéré au début de la campagne de vaccination, mais je me félicite néanmoins d'une année au cours de laquelle nous avons, en tant qu'entreprise et équipe, fait tout ce qui était en notre pouvoir et qui a abouti à un résultat plus que solide compte tenu des circonstances", a commenté Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group.

Kinepolis a accueilli 17,2 millions de visiteurs en 2021, soit une augmentation de 42,6% par rapport à 2020.

Le total des produits vendus a lui atteint 266,4 millions d'euros, marquant une hausse de 51,1% par rapport à 2020.