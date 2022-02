Pedro Facon: «Un passage en code jaune est possible dès fin février, début mars»

Ce vendredi, le baromètre corona passe du code orange au code jaune. Les mesures s’allègent. Pour le commissaire Corona, il faut rester prudent. « On n’en a pas fini avec ce virus. »

A quand un retour à la vie normale ?

Selon Pedro Facon, « tous les indicateurs sont en train d’évoluer positivement. On est déjà bien dans l’orange et on se dirige vers le jaune. La tendance est bonne. »

Il ajoute qu’un passage du code orange vers le code jaune est possible « dès la fin de ce mois ou le début du mois de mars ». Mais le commissaire corona insiste sur le fait de rester prudent et d’analyser la situation sanitaire. « L’épidémie n’est pas finie, il y a encore 45 personnes par jour qui décèdent. »

Que fera-t-on du Covid Safe Ticket ?

En code jaune, le CST ne sera normalement plus d’application.

Le débat sur le CST est renvoyé au Parlement. « Il y a un débat fondamental sur certains outils utilisés, comme le CST. J’applaudis les auditions menées au Parlement et la question de comment on va utiliser un tel outil dans le futur. » Il ajoute : « Le Covid Safe Ticket est encore utilisé en code orange et je n’imagine pas une décision qui l’annulera (en code orange). »

« Mais s’il y a encore des ‘vaguelettes’ au niveau des contaminations, on pourrait encore utiliser cet outil. » A priori, « on ne touchera pas au CST avant le passage en code jaune en Belgique. C’est ce qu’on a décidé dans le cadre du baromètre. »

Une obligation vaccinale ?

Le Parlement doit toujours se prononcer. « En ce qui concerne l’obligation vaccinale, sur base de l’avis du Conseil supérieur de la santé et du Comité bioéthique, les conditions ne sont pas remplies pour son entrée en vigueur. » Une décision qui est prise trop tard ? « On a bien fait de ne pas décider en novembre, ce n’est pas trop tard. Plusieurs pays qui ont décrété l’obligation vaccinale il y a plusieurs semaines sont en train de réfléchir s’ils veulent vraiment continuer sur cette voie. Je pense que notre débat intervient donc au bon moment parce qu’il nous permet de prendre un peu de distance sur la question, avec des avis d’experts et plus de connaissance. »