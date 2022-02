Polémique autour d’une amende de l’ATP (photo)

La raison ? Reilly Opelka a décidé de… garder sa casquette. « Mr. Opelka chose to keep his hat on during the prize presentation ceremony », a ainsi justifié l’ATP (« Monsieur Opelka a choisi de garder sa casquette durant la cérémonie de remise des prix »).

Le géant américain a partagé une photo de la sanction sur Twitter. Avec un commentaire (« Too good, ATP ») plein d’ironie qui ne laisse aucun doute sur ce qu’il pense de la sanction.