Opération Barkhane: la France et ses partenaires européens se retirent militairement du Mali

Emmanuel Macron a annoncé le retrait des troupes françaises et européennes du Mali. L’Opération Barkhane est en vigueur depuis neuf ans dans le pays.

La France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé jeudi le retrait du Mali des opérations militaires antidjihadistes Barkhane et Takuba du fait de la dégradation des relations avec la junte à Bamako.

« Les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies » et les pays ont décidé « le retrait coordonné » du Mali, tout en assurant de leur « volonté de rester engagés dans la région » du Sahel en proie à la contagion djihadiste, selon une déclaration conjointe.