Axel Witsel se confie avant l’Europa League: «Je suis dans une situation particulière à Dortmund»

Le Borussia Dortmund va devoir jouer une fois de plus sans Erling Haaland ce jeudi soir en barrage de l’Europa League contre les Glasgow Rangers (coup d’envoi à 18h45), le buteur norvégien souffrant toujours de problèmes musculaires. Une situation qui n’inquiète pas Axel Witsel, conscient des forces de son équipe. Et ce, même si la direction du club allemand a mis la pression en appelant l’équipe à jouer à fond l’Europa League, comme « consolation » après l’élimination en phase de groupes de Ligue des champions.

Pour le Diable rouge, c’est l’occasion de montrer de quel bois il se chauffe sur la scène européenne, lui dont le contrat ne sera probablement pas renouvelé au Borussia. « Je suis dans une situation particulière, mais ce n’est pas un problème pour aujourd’hui. Je me concentre sur les matches à venir. C’est important pour moi de bien terminer la saison et nous verrons ensuite ». Un discours calme et posé, à l’image du joueur.