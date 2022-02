Vives turbulences à cause d’une tempête: la frayeur des joueurs de Manchester City lors du vol retour de Lisbonne (vidéo)

Manchester City a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions en atomisant le Sporting Portugal 0-5 mardi à Lisbonne en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Si tout s’est bien passé sur le terrain pour Kevin De Bruyne et les Mancuniens, le retour en avion vers l’Angleterre fut nettement plus compliqué. En cause, de fortes rafales de vent qui ont provoqué de vives turbulences. L’avion a même dû être détourné à Liverpool. Il faut dire que les images sont impressionnantes et que le pilote a connu pas mal de difficultés à maintenir sa trajectoire de vol à cause de la tempête Dudley.

En parlant du bolide aérien, il s’agit d’un Boeing 757 de Titan Airways. D’après plusieurs médias anglais, le pilote aurait tenté trois atterrissages avant d’arriver finalement sur la terre ferme à Liverpool. Le service de communication de l’aéroport a d’ailleurs tweeté avec humour : « C’est formidable d’accueillir Manchester City en toute sécurité dans la capitale anglaise du football cet après-midi après que leur vol a été détourné de leur aéroport d’origine en raison de vents violents ».