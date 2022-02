«Enjeux»: L’Ukraine et l’ombre de Staline

Installation d’hôpitaux militaires. Retrait de troupes russes. Scepticisme à Washington. Les breaking news sur l’Ukraine tiennent le monde en haleine, au risque de lui faire croire que le danger disparaîtra dès que les dépêches urgentes s’arrêteront. Cette crise risque, en effet, de hanter l’Europe bien au-delà d’un accord diplomatique de désescalade, car elle est tout entière empreinte d’un passé qui ne passe pas et lourdement chargée d’histoire.

Une histoire récente, lorsque Moscou et Washington se chamaillent sur le caractère formel ou non des promesses de hauts responsables américains de ne pas étendre l’Otan jusqu’aux frontières russes. Une histoire plus ancienne, mais tout aussi controversée quand Moscou évoque la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 et la collaboration d’Ukrainiens avec le régime nazi pour dénoncer le « fascisme » qui prévaudrait aujourd’hui à Kiev.