Voici les assouplissements prévus dès ce vendredi

Le monde de la nuit

Les tenanciers de boite de nuit vont pouvoir souffler. Les discothèques peuvent rouvrir à partir de ce vendredi. Le gouvernement avait demandé leur fermeture fin novembre.

La capacité de remplissage des salles de concert est augmentée. La limite est dorénavant fixée à 70 %. Cet assouplissement vaut également pour les festivals. Le Covid Safe Ticket (CST) est toujours obligatoire pour y accéder. Il est demandé lorsqu’il y a plus de 50 personnes à l’intérieur et plus de 100 personnes à l’extérieur.

L’horeca

Le code orange implique quelques assouplissements pour les restaurants et les bars. Dès ce vendredi, les restaurants et les bars n’auront plus d’heure de fermeture obligatoire. La limitation du nombre de personnes par table est, elle aussi, levée. Le port du masque n’est plus obligatoire pour la clientèle. En revanche, il est toujours nécessaire de présenter son CST pour entrer dans le bâtiment. Il est également demandé dès qu’il y a 100 personnes en extérieur.

Les activités de loisir

Cinémas, sport, théâtre, séminaire... toutes ces activités n’auront plus de limite de capacité en extérieur. Pour les activités en intérieur, la limite est fixée à 200 personnes. Ce nombre maximum ne s’applique pas aux activités sportives, sauf celles organisées en camp.

Travail et écoles

Le télétravail, obligatoire 4 jours par semaine actuellement, devient recommandé. Les team buildings et autres activités pourront à nouveau être organisés pour les entreprises qui le souhaitent.

Concernant les écoles et autres lieux fréquentés par les enfants, le port du masque n’est plus obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans à partir du 19 février, soit samedi. Les enfants de plus de 12 ans doivent toujours porter le masque en cours ou dans d’autres lieux où celui-ci est demandé.

Shopping

La limitation du nombre de personnes dans les magasins est levée à partir de ce vendredi. Il n’est également plus obligatoire de faire son shopping à deux.

Voyages

Les voyageurs venant de l’étranger ne seront plus soumis au contrôle de la situation sanitaire dans leur pays d’origine. Cela veut dire que toute personne peut se rendre en Belgique à partir du moment où elle présente son CST ou équivalent. La circulation du virus dans le pays d’origine ne sera plus prise en compte.