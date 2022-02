Un serpent fait irruption sur un terrain de football et y sème la panique (vidéo)

Avez-vous regardé le match entre Nueva Concepcion et le CSD Municipal au Guatemala ? Non ? Eh bien, vous avez raté une scène pour le moins insolite. En effet, cette rencontre a été arrêtée durant quelques minutes car un serpent de 1,5 mètre est monté sur le terrain.

La suite ? Des scènes d’angoisse chez les joueurs et une intervention policière. Finalement, l’animal a pu être maîtrisé, non sans que certains tentent de lui couper la tête. Mais c’est bien sain et sauf que le reptile a été évacué du terrain, le match pouvant ensuite reprendre normalement.