David Dehenauw met en garde contre la tempête Eunice: «Peut-être la pire depuis 30 ans»

Ce jeudi, l’Institut royal météorologique a indiqué que de très fortes rafales de vent seraient de passage dans notre pays et particulièrement ce vendredi avec l’arrivée de la tempête Eunice. La matinée de vendredi débutera sous la pluie mais le temps devrait ensuite devenir plus sec. Le vent, en revanche, se renforcera.

En effet, dans le courant de l’après-midi et en début de soirée, les rafales pourraient dépasser 100 km/h localement. Les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés. « Entre vendredi 14-15h et 18-19h, nous attendons une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Bf) et éventuellement très temporairement et localement une très forte tempête (11 Bf) le long de la mer du Nord belge », estime l’IRM. « Il n’est pas exclu que la Côte et/ou la Flandre Occidentale passent en alerte rouge vendredi matin », indique l’IRM.

La « pire tempête depuis trente ans » ?

Selon le météorologue de VTM Nieuws, David Dehenauw, cette tempête pourrait « être la pire depuis trente ans ». « Dans le cas le plus pessimiste, on peut parler de la pire tempête depuis 1990. L’alerte rouge pour le vent ne s’active que très rarement, voire jamais », explique le météorologue. « Pour arriver à des rafales de vent de 140 km/h il faut remonter trente ans en arrière, à la tempête du 25 janvier 1990 ».

L’IRM a communiqué les prévisions locales pour chaque province. Les rafales de vent à la Côte pourraient atteindre 150 km/h et 140 km/h en Flandre Occidentale dans le pire des scénarios.

David Dehenauw met en garde contre les dégâts probables. « Les camions légers peuvent être renversés par des rafales de 120 km/h », explique-t-il. « Il est également préférable de prendre des précautions sur les chantiers, où il y a des grues, par exemple. »