IPTV: ce que risquent les consommateurs

Un réseau IPTV a été démantelé en Espagne, à Madrid. Plus de 9.000 chaînes ont été coupées. Pour les ayants droit européens, la guerre contre les IPTV continue.

La police espagnole a récemment démantelé un réseau d’IPTV à Madrid. Les autorités ont arrêté six personnes pour avoir fraudé des redevances de télévision payante.

Illégaux, les réseaux IPTV permettent à leurs clients de profiter d’un éventail de chaînes à très bas prix via un petit boîtier connecté à la télévision. Magré le démantèlement de plusieurs réseaux et les risques d’amendes, rien ne semble suffire à décourager les utilisateurs.

À lire aussi Un réseau IPTV démantelé, plus de 9.000 chaines coupées

1,2 million d’euros en cinq ans

Avec cette saisie, les forces de l’ordre espagnoles ont estimé le pactole de la plateforme pirate à 1,2 million d’euros. Le tout généré entre 2017 et 2021. Selon les autorités, le groupe vendait les appareils sur diverses plateformes Web et via son propre forum. Seko IPTV proposait également un support technique à ses clients.

Un délit à bas prix

Une fois branché à un téléviseur, le boîtier IPTV donne accès à des centaines de chaînes, dont tous les canaux belges, ainsi que Netflix et Disney +. Pour en profiter, il faut prévoir 10 à 15 euros par mois, une connexion internet et surtout, envisager la probabilité de recevoir une amende.

Pourquoi c’est illégal

La technologie de l’IPTV est accessible grâce à un boîtier Android TV préconfiguré ou via l’installation d’une application dédiée. Ainsi, ce n’est pas la technologie qui est en cause, mais plutôt son utilisation et le contenu qu’elle véhicule. En clair, l’utilisation des services de ce boîtier ne devient illégale qu’à partir du moment où le contenu auquel accède l’utilisateur est diffusé par une personne ou une organisation illégitime.

Les hackers à l’origine des IPTV détournent le signal envoyé par les chaînes de télévision ou les opérateurs télécoms traditionnels. Une manipulation qui enfreint la directive européenne sur le contrôle d’accès et la législation sur les droits d’auteur et la protection des mesures techniques. En effet, cette dernière protège les œuvres diffusées de ce type de vol et détournement.

Les sanctions prévues

La plupart du temps, les sanctions s’appliquent aux intermédiaires d’IPTV. En effet, les autorités concentrent leurs efforts sur les plateformes de streaming illégales plutôt que sur leurs utilisateurs.

Au Royaume-Uni, par exemple, la police britannique a mené une large action en diffusant un message sur l’écran des utilisateurs rappelant le caractère illégal de ces visionnages. Une action qui s’est terminée avec la fermeture du service et des canaux de diffusion. Plus précisément, ceux de Sky TV, Netflix et Prime Video. Quant aux hackeurs, ils risquent eux la prison.

Plusieurs démantèlements, peu de peines de prison

Avec le même objectif, la police italienne a démantelé 58 sites de streaming illégaux. Un réseau qui représentait près de 90 % de l’offre de piratage audiovisuel en Italie. Les forces de l’ordre comptent poursuivre un millier d’utilisateurs de l’IPTV devant la justice. Ces derniers risquent jusqu’à 3 ans de prison et 25.000 euros d’amende.

Du côté des consommateurs belges, ils risquent une mise en demeure les obligeant à cesser l’utilisation de leur IPTV. S’ils ne coopèrent pas, ils risquent, théoriquement, une amende pouvant aller de 500 à 100.000 euros. Selon le code pénal, les peines de prison peuvent aller jusqu’à 5 ans. Aucune condamnation de ce type n’a toutefois été faite en Belgique à ce jour.

Les diffuseurs réagissent

Les ayants droits des programmes piratés ont ouvert un front au niveau européen.