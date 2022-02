Nestlé: chiffre d'affaires en hausse en 2021 sur fond d'inflation "significative"

Sa croissance organique, un indicateur-clé pour jauger ses ventes hors effets de changes et acquisitions ou cessions, a grimpé de son côté à 7,5%, contre 3,6% un an plus tôt, dépassant son objectif.

Ses ventes annuelles ont augmenté de 3,3% à 87,1 milliards de francs suisses (83,1 milliards d'euros), portées par la bonne tenue de la consommation à domicile et le redressement des ventes dans la restauration, mais aussi par des hausses de prix qui ont encore accéléré au dernier trimestre face aux pressions inflationnistes, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

Le bénéfice net du groupe, propriétaire entre autres des dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et confiseries Smarties, a pour sa part augmenté de 38,2% en 2021, à 16,9 milliards de francs suisses, dopé par les gains de la cession d'une partie de sa participation dans L'Oréal.

Dans les marchés développés, sa croissance a atteint 7,2%, soit "le niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie", a souligné Nestlé. Elle reste cependant plus forte dans les marchés émergents (7,8%).

La croissance a été portée par le café, en particulier par les dosettes commercialisées sous la marque Starbucks avec qui Nestlé a noué un partenariat en 2018, par les aliments pour animaux de compagnie ainsi que par les produits végétariens, en pleine expansion.

Sa marge opérationnelle s'est cependant située légèrement en-deçà de ses prévisions, à 17,4%, contre 17,5% visée, en raison de la hausse "significative" des coûts des matières premières, emballages, coûts de transport et de l'énergie. S'y sont ajoutés les coûts d'intégration des marques de The Bountiful Company, un fabricant de vitamines et compléments alimentaires.

"Notre maîtrise des coûts et notre politique responsable des prix nous ont permis de limiter les effets d'une inflation exceptionnelle", a cependant fait valoir son directeur général, Mark Schneider, cité dans le communiqué.