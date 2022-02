Le programme Story-me aide les jeunes à trouver leur voie

Une initiative intégrée dans les plans de pilotage à destination des élèves de 3e technique et professionnelle.

Story-me, c’est mon histoire », lance un des quinze jeunes de la classe regroupant des 3es techniques de gestion et de sciences de l’Institut Saint-Vincent de Paul à Forest. Le groupe s’apprête à accueillir pour la journée des activités proposées par le programme Story-me. « C’est une initiative qui vise à accompagner les jeunes pour qu’ils puissent découvrir leur voie et s’insérer professionnellement », explique Gaëlle Bomans, responsable du projet. Une initiative à destination des élèves qui se trouvent en 3e année technique et professionnelle, « parce que c’est dans ces classes-là qu’on constate que la majorité des étudiants atterrissent dans l’enseignement qualifiant pas par choix, mais parce que leur parcours scolaire les a conduits là.