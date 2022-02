L’avenir de Youri Tielemans au centre des attentions: le Diable rouge est-il prêt à franchir un nouveau palier l’été prochain?

Arrivé dans les Midlands en janvier 2019 en provenance de l’AS Monaco, il n’a pas tardé à se fondre dans son nouveau biotope, s’intégrant directement dans l’animation de Brendan Rodgers. Positionné le plus souvent dans un rôle de N.8, Youri Tielemans a mis à profit son volume de jeu, son abnégation, ses facultés de projection ballon au pied et sa qualité de frappe pour charmer le public et les observateurs anglais. Neuvième avec Leicester pour sa première saison puis deux fois cinquième, le Diable rouge s’est surtout fait une (belle) réputation en mai dernier. Lors de la finale de la dernière FA Cup, il fut le héros du sacre des Foxes avec un obus à distance qui filait dans la lucarne des Blues. Outre-Manche, sa cote n’a jamais cessé de grimper. Pour preuve, sa valeur actuelle est estimée à 55 millions d’euros. Cette saison, Leicester tourne moins bien qu’à l’accoutumée. Pourtant, Tielemans fait ce qu’il peut. Entre sa blessure au mollet qui l’a éloigné des terrains quelques semaines, le foyer de Covid-19 détecté en décembre et les contre-performances de l’équipe, le joueur essaye de surnager. D’ailleurs, au niveau statistique, il fait déjà mieux que ses temps de passage des saisons précédentes avec un bilan de sept buts inscrits et trois assists (toutes compétitions confondues).

Malgré son visage aux apparences juvéniles, Youri Tielemans est devenu un adulte. À 24 ans, il sait ce qu’il vaut et ce qu’il veut. Affichant une maturité déconcertante dès ses débuts professionnels, le milieu de terrain belge s’est émancipé à Leicester, a poursuivi son évolution. Au point d’être devenu l’un des meilleurs de Premier League à son poste. Si son contrat avec les Foxes arrive à échéance en juin 2023, il pourrait (déjà) quitter le club l’été prochain. C’est en tout cas ce qu’affirmait récemment Fabrizio Romano, le journaliste toujours très bien informé quand il s’agit de transferts. Un départ du Diable rouge ne serait, in fine, pas une grande surprise dans la mesure où les négociations autour de sa prolongation ne semblent pas avoir abouti. Mais, aussi et surtout, quand on aperçoit la liste des potentiels futurs acquéreurs.

Depuis quelques semaines, son nom revient régulièrement dans la rubrique des transferts. Son contrat arrivant à échéance dans un an et demi, de nombreuses grandes écuries européennes pourraient sauter sur l’occasion, l’été prochain, pour s’offrir ses services. Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, la Juventus, le FC Barcelone et Liverpool auraient déjà fait part de leur intérêt pour l’ancien Mauve. Mais rien de concret n’a encore filtré. « Il est à un âge et un stade de sa carrière où il doit s’assurer de regarder toutes les options. J’aimerais qu’il reste ici, à Leicester, mais je comprends qu’une carrière est courte », a admis son mentor Brendan Rodgers. « Pour un joueur, tout dépend de son ambition, du challenge et parfois d’évoluer dans un environnement différent. On l’a déjà vu à plusieurs reprises dans le passé. Certaines équipes peuvent gagner la Ligue des champions et voir leurs joueurs bouger. C’est la nature du football. » Malgré ces rumeurs de plus en plus insistances, le manager des Foxes tente de garder Tielemans impliqué et appliqué sur sa mission collective. « Personnellement, je me focalise sur lui en tant que joueur, et je veille à le garder concerné. Nous avons une relation étroite, vraiment forte. Je me suis engagé envers lui quand je suis arrivé ici sur le fait que j’allais le faire progresser. Quand un joueur est concerné et professionnel, cela ne me pose pas de souci. Avec Youri, on peut voir qu’il est heureux d’être ici, qu’il aime jouer pour Leicester. »

Si certains ont affirmé que le principal intéressé avait refusé de prolonger son bail à Leicester, Rodgers est monté au créneau, démentant la rumeur. Patience et prudence sont de mise dans cette saga. Dont le scénario sera, entre autres, écrit par Peter Smeets, l’agent du joueur. « Il n’y a eu aucun changement pour l’instant. C’est une situation normale. Youri a beaucoup de respect pour le club, les fans, le manager et ses coéquipiers, mais il doit aussi considérer sa carrière. Maintenant, il se concentre uniquement sur la fin de saison », posait le fondateur de Let’s Play à The Athletic.