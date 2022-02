Sergio Agüero vole au secours de Lionel Messi et dézingue la presse française

On l’a dit d’entrée de jeu, « La Pulga » n’a pas montré un visage très séduisant. L’Argentin a même vu son penalty arrêté par un Thibaut Courtois de gala. Cela lui a valu une pluie de critiques, notamment dans la presse française. Mais Messi a également des défenseurs. C’est notamment le cas de son ami Sergio Agüero. Lors d’un direct sur Twitch, il a indiqué à sa manière la performance honorable de l’Argentin et le peu d’intérêt à tenir compte de critiques émanant de France.

Entre Kylian Mbappé étincelant, Lionel Messi encore décevant et Neymar convalescent mais convaincant quand il est entré au jeu, le PSG doit encore régler sa « MNM » dans sa quête de triomphe en Ligue des champions. Mais son succès référence contre un Real Madrid largement dominé mardi (1-0), avec un Marco Verratti de gala, lui donne de la sérénité pour travailler, jusqu’au huitième de finale retour prévu le 9 mars.

« Le penalty… Oui, c’est vrai. Quelle m… Mais Leo a cassé des lignes et a globalement bien joué. Je ne dis pas juste ça car c’est un ami. Je l’ai trouvé fort actif. Mais les magazines et les journaux l’ont tué en France. Ce sont des c… On m’a récemment fait une demande d’interview. Cette dernière émane d’un magazine français. J’ai refusé car je soutiens Lionel Messi ».