Flor Bressers, un des fugitifs belges les plus recherchés, a été arrêté

Flor Bressers, 35 ans a été arrêté hier soir à l’aéroport de Zurich. Le baron de la drogue figurait sur la liste des « Most Wanted » de la police belge depuis l’année dernière. Il était recherché dans le cadre de diverses enquêtes impliquant l’importation de cocaïne . Il est également lié au baron de la drogue néerlandais Bolle Jos, selon les informations de Het Laatste Nieuws .

Le fugitif a été arrêté en Suisse hier soir, après la publication de sa recherche sur les sites Belgium’s Most Wanted et Europe’s Most Wanted par Europol et des enquêtes actives. La Police judiciaire fédérale a travaillé en collaboration avec le FAST belge et un certain nombre d’autres unités FAST européennes.