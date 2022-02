Shiffrin est en train de rater ses Jeux olympiques d’hiver: «Je me sens ridicule»

Mikaela Shiffrin est sortie de piste, jeudi dans le combiné alpin, pour la troisième fois des Jeux Olympiques, après des éliminations en première manche en slalom et en géant. Elle repartira sans médaille dans les épreuves individuelles. « Je me sens ridicule », a confié l’Américaine.

La pression n’a pas affecté sa course, pense l’Américaine. « Aujourd’hui, je sentais un mental calme, solide. Bien sûr, je voulais gagner une médaille, mais je voulais avant tout m’offrir une nouvelle manche de slalom sur cette piste. Ce qui me déçoit encore plus que de repartir des Jeux sans médaille individuelle, c’est que j’ai manqué toutes les occasions que j’ai eues en slalom ici. »

« Ce sont des Jeux éprouvants », a confié Shiffrin. « Ma préparation était bonne, les choses s’emboîtaient bien. Mais c’est ça le sport, tu peux être tout à fait prête, parfois ça marche et parfois non. Réussir de beaux virages reste agréable, c’est ce que j’ai fait pendant deux semaines, j’aurais aimé pouvoir le montrer. Là je me sens ridicule. Je me pose beaucoup de questions. Je suis déçue et frustrée. Je sais aussi qu’il va y avoir cet amas de mauvais commentaires sur la façon dont j’ai lamentablement échoué ces dernières semaines. C’est étrange, mais je n’en ai même pas peur parce que je n’ai plus aucune énergie à y consacrer. »