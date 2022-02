Enseignement: ces élèves devenus «enfants rois»

Il portait un tablier gris et désignait de sa grande latte carrée le tableau noir. Il maîtrisait parfois toutes les classes de primaire, le maître d’école, de la première à la sixième. Ses mots tenaient de l’évangile. Entre le Larousse et le poêle au charbon, on entendait voler une mouche. Et pas un parent pour oser se plaindre d’une punition ou d’une mauvaise note.

« Ah, c’était le bon temps », s’amuse Marie, une institutrice du public. « Aujourd’hui, le prof est bien souvent la cible des parents qui le jugent responsable de tous les problèmes d’éducation de leurs enfants. Ils vous torpillent par le biais du journal de classe où ils y vont de leurs commentaires. Certains n’acceptent pas les punitions et vous font savoir que leur gamin ou leur gamine ne les fera pas. »