Coupe du monde de hockey: les Red Panthers dans la poule de l’Australie, du Japon et de l’Afrique du Sud

L’équipe nationale féminine de hockey a été versée dans le groupe D pour le Mondial qui se tiendra début juillet en Espagne et aux Pays-Bas.

Les Red Panthers connaissent les trois autres nations qu’elles rencontreront en phase de poules lors de la prochaine Coupe du monde de hockey féminin, du 1er au 17 juillet, organisée conjointement par l’Espagne et les Pays-Bas.

La Belgique, 7e nation mondiale, a été versée dans la 4e et dernière poule de quatre nations chacune (groupe D), et aura comme adversaires au 1er tour l’Australie (FIH-4), le Japon (FIH-10) et l’Afrique du Sud (FIH-16), selon le tirage organisé jeudi midi à Terrassa, en Espagne, par la fédération internationale de hockey (FIH).