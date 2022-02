L’alegria de Teresa Salgueiro

Madredeus, c’est vingt ans de sa vie, entre 1987 et 2007. Depuis, Teresa Salgueiro a publié de nombreux albums solos, dont le dernier, O Horizonte, paraissait en 2016. La chanteuse lisboète nous revient pour une belle tournée belge non sans avoir livré récemment le titre Alegria, d’après un poème de José Saramago. « C’est la joie qu’on ressent aujourd’hui après ces longs mois difficiles », nous a avoué Teresa de chez elle en visioconférence. « Mais c’est une coïncidence car j’ai enregistré cette chanson en 2019. La tournée que j’entreprends maintenant en commençant par la Belgique, je devais la faire en 2020 mais tout a été reporté. J’ai malgré tout réussi à donner beaucoup de concerts au Portugal entre les deux confinements et ai participé à de nombreux projets. Après ce silence qui nous a été imposé, j’ai ressenti l’envie de partager le chant et la musique avec de nombreux musiciens au travers de plusieurs projets.