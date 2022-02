Vie privée: «MyData.be», première brique de l’opération «transparence» de Mathieu Michel

Je veux réparer la vie privée des Belges et rendre la donnée au citoyen » promettait, le 18 mars 2021, face à la Commission Justice, le secrétaire d’Etat à la digitalisation Mathieu Michel (MR). On était au lendemain du choc provoqué par les révélations du Soir sur l’existence d’un mystérieux projet, nommé « Putting Data at the Center ». Né dans la tête d’un consultant en 2017, porté par le SPF Bosa/Appui et Stratégie (et non par la Smals, comme nous l’avions écrit erronément, bien que son implication indirecte ait été établie), ce projet nourrissait l’ambition floue « d’offrir une vue centralisée de toutes les données détenues par les pouvoirs publics ». Sauf que personne n’était au courant, ni au gouvernement, ni au parlement. Avec des finalités de traitement obscures (des partenariats avec le privé étaient évoqués), le projet avait été stoppé net par Mathieu Michel.