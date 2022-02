Chute spectaculaire aux JO d’hiver: Sallinen percute un cameraman en plein run en ski freestyle (vidéo)

Le ski freestyle est l’une des épreuves les plus spectaculaires des Jeux olympiques d’hiver. Et les chutes le sont tout autant, comme peut le témoigner Jon Sallinen. Lors des qualifications en half-pipe ce jeudi, le Finlandais a eu droit à une grosse frayeur.

Lors de son premier run, Sallinen est parti à la faute et a percuté un cameraman en haut du pipe. Une collision impressionnante, mais sans trop de conséquences pour les deux hommes à première vue. Sallinen a pu réaliser son second run, mais n’a pas vraiment brillé non plus : avec des notes de 18 et 18,5 points, il a fini bon dernier des qualifications.