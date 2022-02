Coronavirus: la santé mentale des médecins généralistes en péril

Le covid a mis à mal la qualité de vie des médecins, ressort-il d’une enquête menée auprès de 500 praticiens : 25 % disent souffrir de stress ou d’anxiété. Un tiers d’entre eux envisagent une retraite anticipée ou une reconversion et la moitié de ne plus accepter de nouveaux patients.

Le pic des contaminations dues au très contagieux variant omicron est désormais derrière nous et les mesures sanitaires tendent à s’assouplir au fur et à mesure que pâlit l’orange du baromètre corona. Mais au bout de deux ans de pandémie, la fatigue des médecins généralistes s’est installée, qu’elle soit physique ou mentale. À telle enseigne qu’un tiers d’entre eux envisagent une reconversion professionnelle ou une retraite anticipée, ressort-il d’une enquête menée par HealthOne, spécialiste belge des logiciels médicaux, qui a interrogé près de 500 praticiens wallons, bruxellois et flamands.