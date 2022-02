Assises Brabant wallon - La défense de Caroline Boreux estime que rien ne prouve la culpabilité de l'accusée

Les enquêteurs estiment n'avoir trouvé aucun élément objectif probant pour confirmer le rôle de tiers dans le décès de la fillette, et la version livrée par l'accusée souffre de nombreuses incohérences et zones d'ombre. Mais pour les avocats de la défense, l'enquête n'a pas permis non plus de démontrer la culpabilité de Caroline Boreux.

"Ce dossier n'est pas aussi simple: madame ne se souvient pas de certaines choses, elle a le droit de formuler des hypothèses. Mais on essaie de faire croire qu'elle est une menteuse", a indiqué Me Abdelhadi Amrani à l'intention des jurés. Me Didier De Quévy, qui défend également l'accusée, a indiqué pour sa part qu'une conviction doit se baser sur des éléments probants, et qu'il n'y en a pas dans le dossier.