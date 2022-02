Défense européenne: ayons le courage d’être crédibles

Allons droit au but : l’Europe « unie » doit-elle continuer à dépendre militairement du grand Allié américain – donc de ses priorités stratégiques et de ses intérêts commerciaux – pour assurer sa sécurité collective et sa stabilité territoriale ? Pourquoi l’Europe mise-t-elle si peu et finalement si mal sur son autonomie stratégique ? La mise en œuvre d’une défense européenne digne de ce nom – dont on parle et reparle depuis si longtemps… sans vraiment y croire – va-t-elle demeurer un vœu pieux ?

Pourtant, force est de reconnaître que pour contribuer à la résolution durable des conflits et à la construction d’un ordre mondial fondé sur une paix juste et le droit international, nous avons besoin d’une Europe forte et engagée dans une approche multilatérale. L’incertitude mondiale générée par les guerres menées en Afghanistan, en Irak, en Syrie ou encore en Libye le montre à plus d’un titre.