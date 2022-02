Le dépassement de l'indice pivot en octobre plutôt qu'en avril (2)

"Bien que les présentes prévisions supposent que la spirale prix-salaires reste sous contrôle, une hausse plus forte des salaires et de l'inflation ne peut pas être exclue dans le contexte actuel. Dans ce cas, la position concurrentielle extérieure de l'économie belge pourrait être affectée à moyen terme", justifie-t-il.

Par ailleurs, en 2022, l'économie belge va croître au rythme de 3%, grâce notamment à la consommation des ménages, selon les projections. "En 2020, les ménages ont indirectement été contraints d'épargner, non pas en raison d'une baisse de leur pouvoir d'achat mais bien parce que de nombreux commerces ont été fermés. En 2021 et 2022, on assiste à un mouvement de rattrapage", déclare Ludovic Dobbelaere, économiste au Bureau fédéral du Plan.