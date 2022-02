Le kvas, la boisson tendance tout droit venue de l’Est

S’il y a bien un souvenir que gardent en mémoire de nombreux Russes, ce sont ces citernes métalliques jaunes que des marchands ambulants installaient dans les rues des villes et villages de ce qui était encore à l’époque l’URSS. Dès l’arrivée des premières chaleurs, hommes, femmes et enfants s’y pressaient en file indienne pour se procurer un verre d’un breuvage aussi rafraîchissant que populaire : le kvas. Dans sa forme traditionnelle, cette boisson produite à base de seigle fermenté est en quelque sorte l’ancêtre de la bière. Elle faisait un tabac en Russie, mais aussi à travers tous les pays de l’Est. « Chez ma grand-mère, on laissait toujours un pain de seigle fermenter sur la fenêtre pour en faire du kvas. Chaque famille y ajoutait sa touche personnelle : de la menthe ou encore du citron. À l’époque soviétique, il existait plus de 1.000 recettes différentes », se souvient Natalia Velikanova.