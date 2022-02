Les Mondiaux de cyclisme en Flandre ont généré 27 millions d’euros d’activité économique

Les championnats du monde de cyclisme sur route organisés en septembre dernier en Flandre ont généré une activité économique « significative » de 27,4 millions d’euros, soit 565 emplois, a calculé le consultant EY pour le compte de l’Union cycliste internationale (UCI).

Au total, les quatre villes hôtes, Knokke-Heist, Bruges, Anvers et Louvain, ont accueilli plus d’un million de visiteurs uniques, venus assister aux épreuves de contre la montre et de course sur route. C’est le Français Julian Alaphilippe qui a remporté cette dernière épreuve chez les hommes tandis que l’Italienne Elisa Balsamo montait sur la plus haute marche du podium chez les femmes.