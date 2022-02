Le Standard sans Bodart ni Laifis samedi à Ostende?

Luka Elsner sera sans doute privé de l’un ou l’autre joueur samedi (18h30) à Ostende. « Bodart et Dragus se sont rentrés dedans lors de la séance de mercredi », apprend le coach du Standard. « Et si Denis s’est entraîné ce jeudi, ce n’est pas le cas d’Arnaud qui ressent une grosse douleur à l’épaule. Le pronostic n’est pas simple à donner. Ce sera du 50-50… » Kostas Laifis pourrait faire l’impasse sur le rendez-vous. « Il a quitté la séance de ce jeudi avec une douleur au quadriceps. Cela ne sent pas bon… »

Les nouvelles sont bien meilleures, en revanche, pour Gilles Dewaele, victime d’une lésion musculaire à l’adducteur droit en début de mois, que Luka Elsner espère retrouver à l’entraînement collectif en milieu de semaine prochaine. « Si c’est le cas, il pourrait déjà être disponible pour le match face à La Gantoise », dit-il. Pour Joachim Van Damme également, qui avait été malade le week-end dernier, les choses évoluent dans le bon sens. « Il a participé mardi au match amical des U23 face à Cologne. Il revient dans le rythme… »