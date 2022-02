Tempête Eunice en Belgique: «Que fait le centre de crise?», s’interroge le CDH

« Entre vendredi 14-15h et 18-19h, nous attendons une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Bf) et éventuellement très temporairement et localement une très forte tempête (11 Bf) le long de la mer du Nord belge », estime l’IRM. « Il n’est pas exclu que la Côte et/ou la Flandre Occidentale passent en alerte rouge vendredi matin », indique l’IRM.

« Nous devons veiller à ce que les services compétents soient sur le qui-vive et que les autorités locales soient prêtes. Mais que ce soit pour les inondations ou les tempêtes, on sent que la culture du risque et de l’alerte, ce n’est pas encore acquis en Wallonie », a-t-il poursuivi.