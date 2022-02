Des combats ont éclaté à l’est de l’Ukraine entre des séparatistes pro-russes et l’armée ukrainienne

Les combats se sont intensifiés ces dernières heures entre les séparatistes pro-russes et les forces armées ukrainiennes. Des tirs d’artillerie ont été signalés à de nombreux endroits le long de la frontière. Pour le moment, les deux camps s’accusent mutuellement d’avoir ouvert le feu.

« Une école maternelle a été bombardée dans ce que nous considérons comme, ce que nous savons être une opération (…) conçue pour discréditer les Ukrainiens, conçus pour créer un prétexte, une provocation fallacieuse justifiant une action russe », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson à des journalistes lors d’une visite dans une base militaire.

Parallèlement, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a affirmé jeudi que « la Russie se dirigeait vers une invasion imminente » de l’Ukraine en dépit de ses annonces de son retrait militaire.

Mise en garde de l’Otan et des Etats-Unis

Le ministre américain de la Défense et l’Otan ont mis en garde jeudi à Bruxelles contre une provocation de Moscou pour justifier une intervention militaire en Ukraine après des informations « troublantes » sur des accusations mutuelles de bombardements entre l’armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes.

« Nous avons vu les informations sur les bombardements et c’est certainement troublant. Nous sommes encore en train de rassembler les détails. Nous disons depuis un certain temps que les Russes pourraient faire quelque chose comme cela pour justifier un conflit de type militaire », a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à l’issue d’une réunion avec ses homologues de l’Alliance au siège de l’Otan.

« Nous serons attentifs à ces opérations où la Russie fabrique un événement dramatique pour justifier une attaque, un jeu que nous avons vu se dérouler dans le passé, et nous continuerons à examiner les moyens d’améliorer notre état de préparation », a-t-il ajouté. « Nous n’avons aucune certitude sur les incidents, mais nous avons vu des tentatives de mise en scène d’un prétexte pour justifier une invasion de l’Ukraine et bien sûr c’est une préoccupation », a pour sa part déclaré Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan.

« Il y a pas mal d’officiers russes au Donbass et ils peuvent fomenter un prétexte », a-t-il soutenu. « Nous suivons de près ce qui se passe et nous continuerons à exposer les plans et les actions de désinformation de la Russie pour lui compliquer la tâche et rendre plus difficile une invasion », a-t-il expliqué.